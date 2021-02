È boom di prenotazioni per i vaccini anti covid

Il dato ufficiale disponibile è quello di ieri. In Puglia le prenotazioni registrate per le vaccinazioni anti Covid agli ultraottantenni sono state oltre 72mila. Una risposta che appare massiccia quindi, considerate le poche ore trascorse da quando sono state aperte le liste. Farmacie prese letteralmente d’assalto, i centralini dei Cup provinciali intasati e anche qualche difficoltà per le prenotazioni online sul sito internet Puglia salute, con le liste d’attesa che si sono allungate fino a fine marzo, raccontano di come è atteso il vaccino quale arma efficace per sconfiggere la pandemia.

Con qualche incongruenza però. Per le vaccinazioni a domicilio, per gli anziani che non hanno possibilità di raggiungere i punti vaccinali, le agende sono già chiuse per le troppe richieste. Eppure essendo tra le categorie più fragili quali che avrebbero maggiormente bisogno di «mettersi al sicuro» dal virus, avrebbero dovuto avere la precedenza. Ma come ha affermato l’assessore alla sanità Lopalco, «i vaccini saranno disponibili per tutti». Secondo i dati, già un terzo della popolazione anziana è stato raggiunto. Il centro vaccinale individuato a Giovinazzo è presso il poliambulatorio di via Papa Giovanni XXIII. Dal 22 febbraio cominceranno le prime vaccinazioni.