Ancora al 10 percento il rapporto tra test e positivi

Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore scende vertiginosamente, 895 in un giorno, ma il loro numero è di poco inferiore a quello dei nuovi casi, 945 il totale riscontrato in Puglia. Quest’ultimo dato è il risultato dei 9.347 tamponi lavorati che fanno rimanere la percentuale al 10 percento. Nella provincia di Bari i nuovi casi riportati sono 315, in quella di Foggia 272. Nella Bat sono invece 81. Nelle province meridionali della Puglia i casi registrati sono 168 nel tarantino, 66 nel brindisino, 41 nel leccese. C’è ancora un caso fuori regione e un altro la cui provincia di residenza non è nota.

Ancora tanti i decessi, 28, di cui 5 in provincia di Bari, 12 nella Bat, 3 in Capitanata, 1 nel leccese, 6 nel tarantino e un residente fuori regione. Scende il numero dei ricoverati in ospedale, 48 in meno, per un totale di 1.548 pazienti.