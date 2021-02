Arriva il Buran, temperature in picchiata

Potrebbe cadere qualche fiocco di neve in pianura, all’interno invece potrebbe formarsi un manto nevoso già dai 200 metri di quota. Con le temperature minime che scenderanno intorno allo zero. Effetti del Buran, il vento gelido che dalla Siberia arriverà a lambire le coste Adriatiche. Per questo la Protezione civile ha diramato l’allerta arancione fino a domenica. E se non sarà neve, ci sarà la pioggia anche a carattere di rovescio o temporale a caratterizzare il fine settimana. Rovesci e vento forte con rinforzi fino a burrasca dai quadranti nord occidentali. Le temperature sono in discesa anche nei valori massimi.