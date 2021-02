I guariti dal Covid triplicano i nuovi casi

Rimane intorno al 10 percento il rapporto tra test e positivi in Puglia. Oltre 10mila i tamponi lavorati per 1020 nuovi casi scoperti. Sono 438 quelli rilevati nell’area metropolitana di Bari, 48 in Capitanata e 99 nella Bat. La provincia che in questo momento fa risultare l’incidenza maggiore tra popolazione residente e nuovi casi di Covid, è quella di Taranto che fa registrare altri 254 casi. Le province salentine invece riportano 93 casi nel brindisino e 83 nel leccese. Altri 2 casi sono riferiti a persone residenti fuori regione, ulteriori 3 casi sono relativi a residenti fuori regione.

Ci sono ancora 33 decessi, 17 nel barese, 4 nella Bat, 5 nel foggiano, 3 nel leccese, 4 nel tarantino. Le buone notizie arrivano dal fronte dei ricoveri 54 in meno rispetto a ieri, 1.596 in totale, e dal fronte dei guariti, 3.565 in 24 ore.