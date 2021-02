È entrata nel vivo la seconda fase della campagna di vaccinazione

Da ieri pomeriggio sono partite le prenotazioni per le vaccinazioni anticovid agli ultra ottantenni. Tre sono le modalità individuate dal servizio sanitario regionale per le prenotazioni: di persona nelle farmacie giovinazzesi, per telefono al Cup, il centro unico di prenotazione, oppure attraverso il potale di Puglia Salute, il www.sanita.puglia.it. È possibile anche prenotare la vaccinazione a domicilio per quegli anziani le cui patologie impediscono di raggiungere i centri di vaccinazione. In questo caso è indispensabile esibire la tessera sanitaria dell’assistito che dovrà ricevere il vaccino.

Al momento della prenotazione verrà indicata l’ora, il giorno e il luogo della somministrazione. Le prime dosi saranno somministrate a partire dal 22 febbraio. «Invitiamo a non accalcarsi nelle farmacie – raccomanda l’assessore Pierluigi Lopalco - Il servizio è capillare e consentirà a tutti di prenotare con calma e di ricevere comunque entro un breve periodo la vaccinazione». In tutti i Comuni, secondo il piano messo a punto per le vaccinazioni, saranno allestiti dei centri dove somministrare il siero. A Giovinazzo è stato individuato il poliambultorio di via Papa Giovanni XXIII quale sede per le vaccinazioni, e le prenotazioni stanno fioccando. Le Usca provvederanno a raggiungere a casa gli anziani non autosufficienti. In questo caso però, almeno nel corso della prima giornata, il servizio dedicato alle prenotazioni per le vaccinazioni domiciliari, non è risultato ancora attivo.