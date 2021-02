È record di guarigioni, ma la percentuale dei nuovi casi sale al 12 percento

Le notizie positive arrivano dal numero record dei guariti, 4.143 in un sol giorno, e dal numero complessivo degli attualmente positivi che è sceso al di sotto dei 45mila. Meno buone sono invece le notizie che riguardano i nuovi contagi, con la percentuale sui test che è salita al 12 percento.

Sui 10.372 tamponi lavorati sono infatti risultati positivi in 1.248. un terzo circa, 431, in provincia di Bari. Altri 216 nuovi casi sono registrati in provincia di Foggia, mentre nella Bat 58. Numeri alti anche in provincia di Taranto, dove sono riportati 304 nuovi casi, mentre la provincia di Brindisi ne rileva 157. Più contenuti i numeri nel leccese con i suoi 72 casi. Ci sono poi 5 casi di residenti fuori regione, e altri 5 la cui residenza non è nota.

Ancora alto il numero dei decessi, 33 complessivamente, di cui 13 nel barese, 9 nella Bat, 3 nel foggiano, 2 nel leccese, 6 nel tarantino. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5 ingressi in meno in ospedale. Ad aver bisogno di cure cliniche sono 1.650 pugliesi.