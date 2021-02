Il settore della ristorazione tira un sospiro di sollievo con a zona gialla

Sarebbero 22mila i bar, ristoranti e agriturismo a riaprire le loro porte con la zona gialla. Lo fa sapere la Coldiretti Puglia, che ha valutato in 800milioni di euro la perdita complessiva dell’intero comparto nel 2020. «La notizia inaspettata – ha commentato il presidente della Coldiretti Savino Muraglia – ha portato un barlume di speranza per i ristoratori».

Ancor di più perché le riaperture coincidono con il fine settimana dedicato a San Valentino. Una occasione per le coppie di potersi sedere al tavolo di un ristorante o in agriturismo «dove i cuochi contadini - afferma Filippo De Miccolis, presidente di Terranostra Puglia – sono pronti ad “affilare” coltelli e mestoli dopo settimane di chiusura forzata». Proprio secondo Terranostra, la seconda ondata dell’emergenza Covid ha colpito quasi 900 agriturismi pugliesi che stavano tentando una difficile ripartenza dopo il caro prezzo pagato al primo lockdown di primavera.

Per questo l’associazione chiede ristori immediati per il comparto e un piano nazionale che metta in campo tutte le azioni necessarie per non far chiudere per sempre attività che rappresentano un modello di turismo sostenibile grazie ai primati nazionali sul piano ambientale ed enogastronomico.

«Le riaperture rappresentano – sottolinea Coldiretti Puglia - una opportunità per il ritorno alla normalità di molti pugliesi che sono stati costretti a rinunciare al pranzo fuori casa per svago o per lavoro, ma è anche una importante boccata di ossigeno per le attività di ristorazione che si classificano tra quelle più duramente colpite dalle misure restrittive».