Torna a crescere la percentuale dei casi ma scende sotto i 50mila il numero complessivo dei positivi

Torna a salire la percentuale dei positivi al Covid rispetto ai tamponi processati. Il 10,1 percento che è il risultato dei 10.517 test che hanno rilevato 1.063 nuovi casi. Nell’area metropolitana barese i casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 350, nella provincia di Foggia 61, nella Bat 128. Più a sud della Puglia i casi rilevati sono 3017 in provincia di Taranto, 108 in quella di Lecce e 95 nel brindisino. Altri 3 casi sono relativi a residenti fuori regione, ulteriori 11 casi riguardano pazienti la cui provincia non è nota.

Ancora 25 i decessi. Di questi ben 14 sono nel barese, 3 nella Bat e 8 i Capitanata. Torna a risalire il numero dei ricoveri in ospedale, 75 in più rispetto a ieri per complessivi 1.655 pazienti. per contro continua a essere alto il numero dei guariti, 2.492 in un giorno. Quest’ultimo dato fa scendere il numero complessivo dei positivi al Covid in Puglia ben al di sotto dei 50mila casi. 47.106 tra coloro che sono in isolamento fiduciario e ricoverati nei reparti Covid.