Piantare alberi e arbusti per combattere i cambiamenti climatici

Gli accordi di Parigi sul clima stipulati a fine 2015, si prefiggono di limitare a di 1,5 gradi entro il 2030 l’innalzamento la temperatura globale. Con l’Unione Europea che si è impegnata, nello stesso lasso di tempo a ridurre le emissioni di gas serra del 40 percento. Come? Le soluzioni sono affidate a tutte le istituzioni, anche alle più piccole, come possono essere i singoli Comuni, ma per raggiugere l’obiettivo è necessario l’impegno di ogni cittadino.

Ogni piccolo gesto è utile, come la cura del verde del proprio giardino o addirittura sul proprio balcone. Ne è convinta l’associazione «Amici dell’Ambiente della flora e della fauna», che immagina quelle che possono essere le buone pratiche quotidiane. «Attualmente – scrive l’associazione – il mondo ha due priorità. La pandemia del Covid 19 e il riscaldamento globale. La pandemia si riuscirà a sconfiggere grazie ai vaccini, e in tempi brevi, per il riscaldamento globale i tempi sono molto più lunghi». Per questo, secondo l’associazione è necessario adottare comportamenti anche minimi a salvaguardia dell’ambiente. «Far crescere piante e fiori nei vasi – scrive l’associazione – piantumare arbusti e alberi nei giardini condominiali, non rasare l’erba troppo spesso, sono tutte pratiche possibili. Il “verde”, anche quello dell’erba, assorbe l’anidride carbonica, trasformandola in nutrimento per tutti. Anche le capitozzature degli alberi sono deleterie per il raggiungimento dell’obbiettivo. Più fogli equivalgono a più ossigeno».

E proprio per arricchire i giardini condominiali e privati di alberi e arbusti, gli «Amici dell’ambiente» sono disposti a donare essenze arboree a chiunque ne faccia richiesta. Lo farebbero nel giorno della festa dell’albero, a novembre, ripetendo quanto fatto nel 2019. Quando cioè hanno fatto dono di alberi alle aree verdi cittadine, coinvolgendo le classi delle scuole elementari per la loro piantumazione. Su questa scia l’associazione si rivolge ancora una volta all’amministrazione comunale chiedendo di piantumare per ogni nato un albero secondo quanto prevede una precisa norma datata nel 1992 e ripresa nel 2013 . «Secondo quelle norme – conclude l’associazione – a Giovinazzo mancano 1121 alberi».