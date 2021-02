Ancora un picco di decessi in Puglia, 41, ma anche un altro picco di guariti, 2.365

Quasi triplicato il numero dei tamponi processati rispetto a ieri, e meno della metà i positivi rilevati in queste ultime 24 ore. Per una percentuale che sui test è scesa al 7,3 percento. Nel dettaglio in Puglia sui 9.262 esami, sono stati rilevati 681 nuovi casi. Di questi 205 nella provincia di Bari, 129 in quella di Foggia e 66 nella Bat. Nella altre province sono risultati positivi al Covid 168 nel tarantino, 67 nel leccese, 57 nel brindisino. Un caso è riferito a una persona la cui residenza non è nota, altri 12 casi sono stati riattribuiti.

Raggiunge un altro picco il numero dei decessi, 41 nelle ultime 24 ore, di cui 11 in provincia di Bari, 3 nella Bat, 1 nel brindisino, 9 in Capitanata, 10 nel leccese e 6 nel tarantino. Un decesso riguarda un residente fuori regione. Per fortuna si registra un altro picco, quello dei guariti, che nell’ultima giornata sono 2.365, diminuisce anche il numero dei ricoveri, 34 in meno rispetto a ieri, per un totale di 1580 pazienti.