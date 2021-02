Agevolazioni sulla quarta rata Tari per chi è in difficoltà a causa della pandemia

È pubblicato sul sito ufficiale del Comune www.comune.giovinazzo.ba.it, l’Avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni sulla quarta rata della Tari per l’anno 2020 a favore delle utenze domestiche e non domestiche. Complessivamente sono 50mila euro che la giunta comunale ha voluto destinare per alleggerire la tassa sui rifiuti solidi urbani, al fine di attenuare le conseguenze negative di tipo occupazionale ed economico causate alla pandemia epidemiologica.

L’agevolazione consiste nella esenzione, per chi ne ha diritto, della quarta rata Tari, il bollettino che sta arrivando in questi giorni nelle case dei giovinazzesi. «Si tratta – ha dichiarato il sindaco, Tommaso Depalma - di una agevolazione prevista in sede di approvazione bilancio dove avevamo inteso utilizzare tutte le risorse disponibili per mitigare gli effetti della crisi innescata dalla pandemia». Per poter accedere all’esenzione della quarta rata Tari, come previsto dal bando, è necessario che nel nucleo famigliare sia presente un lavoratore autonomo non occasionale o titolare di impresa, che abbia registrato una riduzione superiore al 30 percento delle entrate finanziarie nette medie mensili nel periodo da marzo a dicembre 2020, rispetto all’anno precedente. Oppure che ci sia un lavoratore dipendente, che abbia registrato una riduzione delle entrate finanziarie nette medie mensili nel periodo da marzo a dicembre 2020, avendo subìto la cessazione o la riduzione della propria attività lavorativa. Sono esclusi coloro che nel nucleo familiare abbiano un lavoratore autonomo non occasionale o titolare di impresa che abbia registrato una riduzione del volume d’affari inferiore al 30 percento nel periodo da marzo a dicembre 2020, rispetto a quello contabilizzato nel periodo da marzo a dicembre 2019. E ancora i nuclei famigliari fino 3 componenti con entrate finanziari e superiori a 1500 euro mensili. Per le famiglie con 4 o più componenti le entrate finanziarie salgono a 2mila euro mensili. Il limite massimo dell’esenzione può essere pari all’ammontare della quarta rata.

La domanda deve essere presentata tramite email agli indirizzi protocollo@comune.giovinazzo.ba.it, oppure protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it, oppure ai CAF presenti sul territorio ed alla Caritas cittadina, nonché attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). Il termine ultimo per la presentazione delle domande è entro le ore 12 del 26 febbraio.