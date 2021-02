La Puglia è terza in Italia per numero di positivi al Covid

Polemiche e malumori per la Puglia che rimane in zona «arancione». Sfogliando numeri e tabelle, tutto tratto dal sito nel Ministero della Salute e dalla cabina di regia istituita per il contrasto al Covid 19, si capisce perché la regione è tornata a essere considerata a rischio elevato.

Nonostante qualche ribasso nei numeri, le soglie del rischio non accennano a diminuire rispetto al resto d’Italia. L’Rt, ad esempio, calcolato sui 14 giorni precedenti, in Puglia risulta essere allo 0,94, mentre la media nazionale è allo 0,84. Al pari, anche l’incidenza è superiore alla media. In Italia è calcolata a 273 ogni 100mila abitanti, in Puglia è a 337 ogni 100mila abitanti. Le terapie intensive poi, mediamente sono occupate al 26%, nelle nostra regione siamo al 37 percento, ben 7 punti in più rispetto alla soglia di sicurezza. Se questi sono dati, dettagli e percentuali, non sempre facilmente leggibili, ci sono i numeri assoluti che raccontano, forse meglio la situazione.

E cioè: la Puglia è terza per il numero totale degli attualmente positivi. Con i suoi 51mila casi, è superata solo dalla Campania e dal Lazio. La Lombardia, per esempio, pur mantenendo il primato dei posti in terapia intensiva occupati, registra un migliaio di casi in meno, nonostante abbia una popolazione doppia rispetto alla Puglia. Anche per le aree critiche negli ospedali, la nostra regione è settima tra le nove che presentano numeri a tre cifre di ricoverati. Con nuovi accessi costanti che in qualche giornata sono risultati essere i più numerosi in tutta Italia.

Perché la Puglia non riesce a migliorare la propria situazione generale? Questa sarebbe una domanda da rivolgere a chi ha il timone nella gestione della crisi epidemiologica. Nella stessa regione, nonostante tutte le province siano pesantemente colpite dal contagio, si possono individuare condizioni diverse. Se invece che regionali le zone di diverso colore fossero provinciali, e seguendo gli stessi parametri dettati dal Ministero della Salute, il Salento potrebbe essere «giallo», la Capitanata «rossa». Per il numero degli abitanti, per l’incidenza del contagio, per la disponibilità di posti letto e delle terapie intensive. Dovendo quindi mediare, l’arancione è il colore che spetta alla Puglia.