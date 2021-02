Continua a essere stabile la curva del contagio in Puglia

Non ci sono grasse variazioni nell’andamento del contagio rispetto ai giorni scorsi. La percentuale, che continua ad oscillare, ad oggi è del 9,4 percento. Infatti dai 9.830 test sono risultati 926 nuovi casi. Poco meno di un terzo, 296 contagi, sono nell’area metropolitana di Bari. Nel foggiano i casi riportati sono 170, nella Bat 88. Nelle altre province i nuovi casi sono 187 nel tarantino, 77 nel brindisino, 108 nel leccese. Altri 3 casi sono relativi a persone residenti fuori regione, mentre ulteriori 3 casi sono stati riattribuiti.

Continua a essere alto il numero dei decessi, 31 in tutta la Puglia, di cui 6 nel barese, 8 nella Bat, 2 nel brindisino, 8 nel foggiano 2 nel leccese, 4 in provincia di Taranto. Un altro decesso è riferito a un pugliese morto fuori regione. Rimane invariato rispetto a ieri il numero dei ricoverati in ospedale, sono 1584, mentre a guarire sono stati 846 precedentemente contagiati.