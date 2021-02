Dal 9 al 15 febbraio si svolgeranno le Giornate della raccolta del farmaco

C’è la Farmacia Rinella, in piazza Vittorio Emanuele tra le 140 farmacie che nelle provincie di Bari e della Bat hanno aderito alle Giornate di raccolta del farmaco, proposte dal Banco Farmaceutico. Dal 9 al 15 febbraio su indicazioni del farmacista e grazie all’assistenza dei volontari, nel rispetto delle prescrizioni anti Covid, sarà acquistare un farmaco da banco da donare ai più bisognosi. I farmaci raccolti saranno distribuiti a 61 enti assistenziali del territorio. Sono 5mila le farmacie che in tutta Italia hanno aderito all’iniziativa. Lo scorso anno nella sola Puglia sono stati quasi 34mila confezioni di farmaci con i quali è stato possibile curare circa 40mila persone. Tra quelle che rappresentano la platea storica delle povertà e quelle che si sono aggiunte a causa della pandemia tutt’ora in corso.

«L’iniziativa rappresenta uno strumento di solidarietà concreta per contrastare il crescente disagio economico e sociale che colpisce in misura sempre maggiore i cittadini più fragili. L’emergenza pandemica non può fermare la solidarietà», è il commento di Francesco Di Molfetta, delegato territoriale di Fondazione Banco Farmaceutico. Le Giornate di raccolta del farmaco si svolgono sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio di Aifa.