Continuano le fluttuazioni del contagio in Puglia

Altri 1.215 casi su 9.887 test effettuati, pari al 12,2 per cento dei tamponi somministrati. Continua a oscillare la curva del Covid in Puglia, con i dati quotidiani che tutto sommato non si discostano molto dai precedenti, ma che lasciano segni di preoccupazione. Nell’area metropolitana di Bari i nuovi contagi sono 361, nella provincia di Foggia, 261, nella Bat 121. Nelle province meridionali della Puglia, continua sempre il tarantino a mostrare di più i segni del contagio con i 280 nuovi casi. La provincia di Lecce ne riporta 106, quella di Brindisi 97. Altri 11 casi attribuiti a residenti fuori regione, sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono 29 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, di questi 9 nel barese, 13 nel foggiano, 9 nel tarantino. nel numero complessivo sono stati conteggiati anche 2 decessi attribuiti nei giorni scorsi ad altra provincia. Le notizie positive arrivano dal fronte dei guariti che ormai stabilmente e quotidianamente, superano i nuovi casi. Infatti, nell’ultima giornata, a essere risultati negativi al tampone sono in 1.590. Per quanto riguarda i ricoveri, invece, ci sono 6 accessi in più rispetto a ieri per un totale di 1.584 casi.