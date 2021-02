Lieve la flessione dei nuovi casi, la percentuale si attesta al di sotto del 10 percento

La curva del contagio in Puglia flette lievemente verso il basso. Il tasso di positività si attesta al 9,6 percento, con i nuovi casi registrati al di sotto di mille, 975, su 10.148 tamponi processati. Ma oltre la metà dei contagi, 502, risulta essere nella provincia di Bari. Nel foggiano i nuovi casi riportati sono 60, mentre nella Bat 73. Ancora a tre cifre i nuovi contagi nella provincia di Taranto, sono 163, mentre nelle province salentine i casi registrati sono 86 nel leccese e 92 nel brindisino. Altri 2 casi sono stati riattribuiti, un ulteriore contagio è relativo a un paziente la cui residenza non è nota.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 31 decessi. Di questi 10 sono nel barese, 7 in Capitanata, 8 nel leccese e 6 in provincia di Taranto. Continuano a diminuire i ricoveri in ospedale, 6 in meno rispetto a ieri per complessivi 1.578 casi. Sempre più alto il numero dei guariti rispetto ai nuovi casi, a essere risultati negativi al tampone sono stati in 1.229 in un solo giorno. Anche le terapie intensive sembrano alleggerirsi dal carico di pazienti, nei reparti di rianimazione, il dato è relativo a ieri, sono 155, con «soli» 4 nuovi ingressi.