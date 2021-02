Bonus affitto per i proprietari, previsto un contributo a fondo perduto

La Legge di Bilancio 2021, all’articolo 1 comma 381, ha introdotto il bonus affitto per i proprietari, cioè un nuovo contributo a fondo perduto spettante nella misura del 50% della riduzione del canone d’affitto, ed entro il limite di 1.200 euro.

A definire nel dettaglio come funziona la misura sarà un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, atteso entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021.

La Manovra delinea intanto i requisiti generali per potervi accedere. I destinatari del contributo a fondo perduto sono i proprietari di immobili ad uso abitativo dati in locazione situati in uno dei comuni ad alta tensione abitativa ed adibito ad abitazione principale da parte dell’inquilino locatario. Deve inoltre essere accordata una riduzione dell’importo del canone di affitto stabilito da contratto.

Ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto, il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

Tra gli aspetti da definire, ci sono anche le regole per l’eventuale riparametrazione del bonus riconosciuto, determinato sulla base delle domande presentate e nel rispetto del limite di spesa previsto dalla Legge di Bilancio 2021.

Se è vero che il bonus spettante è pari al 50% della riduzione del canone accordato va anche considerato che il limite di spesa previsto dalla Legge di Bilancio è pari a 50 milioni di euro per il 2021, e sarà dunque il totale delle istanze presentate a determinare l’importo effettivamente spettante.