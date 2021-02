Stati d’ansia da pandemia: arriva il supporto psicologico della Asl Ba

Stanchezza, assuefazione, ma anche angoscia e ansia per il lungo periodo che ha visto la vita di tutti cambiare in peggio, per le limitazioni imposte dal Covid, ma soprattutto per un orizzonte, quello che va oltre la pandemia, che ancora non si vede. Queste «chiusure» stanno determinando ulteriori problemi di tipo psicologico a intere fasce di popolazione. Sono numerosi, infatti, gli studi che hanno rilevato l’aumento dei disturbi d'ansia, disturbi dell'umore, dell'adattamento del comportamento e della violenza domestica.

Consapevole di questo l’Asl Bari, insieme al Dipartimento salute mentale, ha voluto attivare un numero verde aperto a tutti per assicurare ascolto e assistenza psicologica. Il numero, l’800957771, ha come obiettivo quello di garantire accoglienza, ascolto e fornire informazioni aggiornate chiare e personalizzate a chi è in difficoltà a causa della emergenza sanitaria.



«Riteniamo che in questa seconda fase – ha affermato il direttore generale della Asl Ba Antonio Sanguedolce - sia importante rivolgere l'attenzione alla salute mentale non solo degli operatori sanitari ma di tutte quelle persone direttamente o indirettamente colpite dal virus». Gli interventi che verranno messi in atto, per tutti coloro che si rivolgeranno al numero verde, non saranno quelli di fornire consigli o soluzioni veloci, bensì indirizzati a facilitare l'attivazione delle risorse della persona in modo che possa utilizzare le informazioni ricevute e comprese. Per affrontare responsabilmente bisogni e difficoltà e fare scelte consapevoli. Ove necessario, fanno sapere dalla Asl, le persone potranno essere indirizzate ad un intervento telefonico di secondo livello per supporto psicologico, per un massimo 4 incontri. E se le condizioni psicologiche lo dovessero richiedere, gli operatori accompagneranno l’utenza verso altri servizi specialistici presenti sul territorio.

«Il perdurare dello stato di emergenza è purtroppo gravato da diversi fattori stressanti individuali e collettivi – ha dichiarato il direttore del Dipartimento salute mentale della ASL, Domenico Semisa - insicurezza, confusione, isolamento emozionale quali la perdita economica, la chiusura delle attività lavorative ed educative, necessità di distanziamento fisico e sociale, esposizione a molteplici fonti informative, hanno comportato l'innescarsi di vissuti emotivi diversificati che possono indurre reazioni di forte disagio psicologico».



Il numero verde sarà attivo a partire dall’ 8 febbraio (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15) e saranno disponibili 21 psicologi e 16 psichiatri del Dipartimento Salute mentale opportunamente formati a svolgere interventi di primo intervento psicologico da remoto. L’accesso al servizio sarà consentito contattando direttamente il numero verde o su segnalazione dell’USCA su mail aziendale dedicata: in questo caso sarà l’operatore a contattare il soggetto segnalato, nel pieno rispetto delle norme vigenti sulla privacy e del codice deontologico.