Ancora troppi morti per Covid in Puglia

Un altro picco di decessi, 46, in Puglia nelle ultime 24 ore. con la percentuale dei nuovi casi che si attesta al 9,6 percento. Dai 10.793 test sono risultati 1.044 positivi al tampone. Nell’area metropolitana di Bari sono risultati 352 casi, in Capitanata 123, mentre nella Bat i nuovi contagiati sono 80. Nelle province meridionale della Puglia i casi riportati nella giornata odierna sono 297 nel tarantino, 104 nel brindisino e 83 nel leccese. Ancora un caso relativo a un residente fuori regione, per altri 4 la residenza non è nota.

Tra i decessi 12 sono avvenuti nel barese, 14 nella Bat, 2 in provincia di Brindisi, 4 in quella di Foggia, 8in provincia di Lecce e 6 nel tarantino. Sul fronte dei ricoveri in ospedale nelle ultima 24 ore si registrano 18 ingressi in meno per un totale di 1.584 pazienti, le guarigioni sono state 985. Complessivamente gli immunizzati da inizio pandemia sono 70.194.