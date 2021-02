Sotto i mille i nuovi contagi ma la percentuale è del 10 percento

È del 10 percento il rapporto tra test e nuovi positivi in Puglia. Dagli 8.701 tamponi processati sono risultati 879 contagiati. Di questi 374 in provincia di Bari, 156 in provincia di Foggia, 86 nella Bat. Nelle altre provincie i casi riportati sono 143 nel tarantino, 52 nel brindisino e 66 nel leccese. Altri 4 casi sono attribuiti a persone la cui residenza non è nota, altri 2 casi sono stati riattribuiti.

Ancora 26 i decessi nelle ultime 24 ore. Nel dettaglio sono 11 nell’area metropolitana di Bari, 6 nella Bat, 3 in Capitanata, 3 in provincia di Taranto e altri 3 in quella di Lecce. Continua a salire il numero dei ricoveri, se ne contano 20 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.602 pazienti. torna sopra i mille, 1.235 per l’esattezza, il numero dei guariti.