Lotteria degli Scontrini: premi per consumatori ed esercenti

E’ partita il 1 Febbraio, dopo numerosi rinvii, la lotteria degli scontrini. Per partecipare alla Lotteria degli Scontrini è fondamentali iscriversi sul sito dell'iniziativa. Al contrario di quanto accade con il Cashback di Stato, non è necessario avere SPID o altri sistemi di identificazione digitale: basta il codice fiscale.

Ottenuto il codice, questo va portato sempre con se, stampato o salvato come immagine sullo smartphone. Quando si farà un acquisto e si paga con carte o app, si potrà richiedere all'esercente di partecipare, semplicemente mostrando il codice, che verrà scansionato.

Ogni euro speso darà diritto a un biglietto, per un massimo di 1.000 biglietti per singolo acquisto. Un caffè da un euro ci darà diritto a un biglietto, insomma, una camicia da 80 euro a 80 biglietti. Se invece spendiamo di più, per esempio acquistando un computer da 2.000 euro, otterremo solo 1.000 biglietti. Non è ovviamente possibile aggirare la norma suddividendo il pagamento in altri di entità inferiore.

Non tutti gli acquisti però danno diritto agli scontrini, sono infatti esclusi gli acquisti di importo inferiore a un euro, quelli effettuati online, destinati all'esercizio di attività di impresa, arte o professione, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche e gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria.

Ci saranno diverse estrazioni su base settimanale, mensile e annuale. Ogni settimana verranno estratti 15 biglietti che daranno diritto a 25.000 euro (5.000 per l'esercente che ha emesso quello scontrino). Verranno estratti anche 10 premi mensili da 100.000 euro (20.000 per il negoziante) e ci sarà una maxi estrazione annuale con un premio da 5 milioni di euro (1 milione per l'esercente). Tutti esentasse.

Non sarà necessario controllare le estrazioni: i vincitori verranno avvisati tramite PEC o raccomandata A/R, e avranno 90 giorni dall'avvenuta comunicazione per riscuotere il premio. Per ritirarli non sarà necessario esibire lo scontrino relativo all'acquisto, ma potrebbe venire richiesta prova che il pagamento è stato effettuato con strumenti elettronici, presentando quindi un estratto conto o documento analogo.

Almeno inizialmente non è detto che sia possibile ottenere biglietti in tutti i negozi. Per partecipare alla lotteria è necessario che il negoziante sia dotato di registratore di cassa telematico abilitato, e non tutti si sono messi in regola. Del resto, i termini per adeguare il registratore sono stati prorogati e gli esercenti avranno tempo sino al 1° aprile.