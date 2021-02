Pochi casi ma anche pochi tamponi in Puglia, la percentuale è del 9 percento

«Solo» 379 nuovi casi di Covid in Puglia su 4.122 test processati. Pari al 9 percento dei tamponi effettuati. Ma si sa il lunedì i «numeri» sono sempre più contenuti rispetto al resto della settimana. Ma a far da contraltare c’è il numero dei guariti che torna ad essere superiore ai 1.000 in una sola giornata. Nella provincia di Bari i nuovi casi registrati sono 126, nella provincia di Foggia 85, nella Bat 19. Nelle province meridionali pugliesi i casi registrati sono 32 nel tarantino, 36 nel brindisino, 82 nel leccese.

Torna, purtroppo a salire il numero dei decessi. Se ne contano 36 in tutta la regione, suddivisi tra il barese 11, la Bat 3, il brindisino 2, la Capitanata 12 e il tarantino 8. Sale anche il numero dei ricoverati, 21 in più rispetto a ieri per un totale di 1.582 pazienti.