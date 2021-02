Servizio Civile Universale: i progetti della Caritas diocesana

Tre diversi progetti voluti dalla Caritas diocesana per il bando del Servizio Civile Universale. Tre progetti che impegneranno 26 giovani per un anno, per 25 ore settimanali, a sostegno degli adulti in difficoltà, dei centri d’ascolto e dei minori. I termini per candidarsi ai progetti, scadono alle 14 del 15 febbraio prossimo. Per accedere alle selezioni è necessario collegarsi, attraverso la piattaforma DOL, all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it.

La Caritas diocesana ha presentato come progetti il «Cantiere di Accoglienza» con sede a Molfetta, dedicato agli adulti in difficoltà, la «Comunità in ascolto», con centri di ascolto in tutte e quattro le città della Diocesi, e le «Reti educative per l’inclusione» dedicate ai minori, che avranno sede a Giovinazzo, Ruvo e Terlizzi.