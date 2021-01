Ancora 1.069 nuovi casi in Puglia, 354 nel barese

Segna il 13 percento il rapporto odierno tra test processati e casi positivi rilevati. Dagli 8.186 tamponi, infatti sono risultati 1.069 casi. Di questi 354 sono in provincia di Bari, 321 nella provincia di Foggia, 92 nella Bat. Nelle altra province pugliesi è sempre Taranto, con 163 nuovi casi a essere la provincia che registra più contagi, mentre il leccese e il brindisino riportano rispettivamente 80 e 59 nuovi casi. Un ulteriore caso riguarda un residente fuori regione, mentre un altro è stato riattribuito.

I decessi registrati sono 13, di cui 5 nel barese, 1 nella Bat, 6 nel foggiano, 4 nel tarantino. Tre di questi decessi sono stati conteggiati nei giorni scorsi ma in altra provincia. Adesso sono stati riattributiti. Non varia di molto la situazione negli ospedali, nell’ultima giornata sono stati registrati 9 ingressi in più rispetto a ieri, per un totale di 1.561 pazienti. Si dimezza il numero dei guariti, nelle ultime 24 ore sono «solo» 469.