Scende a poco meno del 9 percento il rapporto tra test e positivi in Puglia

Sembra migliorare la situazione Covid in Puglia. A fronte dei minori test effettuati, 9.690 nelle ultime 24 ore, sono risultati 871 nuovi casi, pari all’8,9 come percentuale complessiva. Nel dettaglio i nuovi positivi sono 342 in provincia di Bari, 45 in provincia di Foggia, 62 nella Bat, 53 in provincia di Brindisi, 111 in provincia di Lecce e 251 in quella di Taranto. Ancora 5 casi relativi a residenti fuori regione e altri 2 la cui residenza non è nota.

Le vittime, registrate nell’ultima giornata sono 24, di queste 14 sono nel barese, 4 nella Bat, 1 nel brindisino, 3 nel foggiano e 7 nel tarantino. Scende il numero dei ricoverati, complessivamente sono 1.552, rispetto a ieri 17 in meno. Rimane sempre intorno ai mille, 963 per l’esattezza, il numero dei guariti, che ormai appare essere stabilmente superiore al numero dei nuovi contagi.