Altri mille casi di Covid in Puglia ma sono di più i guariti

Rimane anche oggi intorno al 12 percento il rapporto tra tamponi e positivi. Sono infatti 1.069 i nuovi casi a fronte degli 8.775 test processati.

Nella provincia di Bari i casi riportati sono 344, nella provincia di Foggia 244, nella Bat 111. Nelle altre province i nuovi casi sono 111 nel tarantino, 166 nel leccese, 92 nel brindisino. Altri 2 casi sono riferiti a residenti fuori regione. Scende il numero dei decessi, sono 24 quelli registrati nelle ultime 24 ore, di cui 8 nel barese, 6 nel foggiano, 8 in provincia di Lecce e 2 in provincia di Taranto.

Si registrano 2 ricoveri in più rispetto a ieri, sono in totale 1.569 i pazienti negli ospedali, mentre il numero dei guariti continua a essere superiore a quello dei nuovi casi. Nell’ultima giornata sono stati in 1.115 a risultare negativi al virus dopo il controllo.