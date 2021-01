È record di guarigioni in Puglia ma il tasso dei nuovi positivi risale al 12 percento

Risale al 12 percento il rapporto tra test e positivi in Puglia. Ma il numero dei guariti, nella giornata odierna, è quasi il doppio dei nuovi contagi. Nel dettaglio dai tamponi processati, 9.412, sono risultati 1.159 casi. Di questi 457 sono in provincia di Bari, 235 in quella di Foggia e 55 nella Bat. Scendendo nel meridione della Puglia, la provincia di Taranto riporta 200 nuovi casi, la provincia di Brindisi 78 e quella di Lecce 136. Un ultimo caso è stato riattribuito. I decessi sono 34, di cui 20 nel barese, 1 nella Bat, 1 nel brindisino, 3 nel leccese, 8 nel tarantino. Le buone notizie arrivano dal fronte dei ricoveri, sono 25 in meno rispetto a ieri per complessivi 1.567 pazienti, mentre le guarigioni registrano il numero record di 2.220.