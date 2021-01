Torna sopra il 10 percento il contagio in Puglia

Di nuovo in risalita la percentuale dei contagi in Puglia. Torna sopra il 10 percento quale risultato degli 11.802 test che hanno rilevato 1.233 nuovi casi. È sempre la provincia di Bari a far registrare il numero più alto con 459 contagi, mentre nel foggiano si registrano 194 nuovi casi e nella Bat 124. Scendendo nelle province meridionali pugliesi i casi registrati sono 203 nel tarantino, 108 nel brindisino, 144 nel leccese. Si registrano ancora 2 casi relativi a residenti fuori regione, mentre un ulteriore caso è stato riattribuito.

Sempre alto il numero dei decessi, sono 30 nelle ultime 24 ore, di cui 11 nell’area metropolitana di Bari, 3 nella Bat, 2 in provincia di Brindisi, 8 in quella di Foggia, 2 nel leccese e 4 nel tarantino. sale anche il numero dei ricoverati in ospedale, sono 1.592, nove in più rispetto a ieri. Per fortuna il numero dei guariti riamane alto, 1475 in una sola giornata.