Scende la percentuale dei positivi in Puglia, è record di guarigioni

Al di sotto di quota mille in numero dei nuovi contagi in Puglia, 995, a fronte degli 11.790 test effettuati. Pari a una percentuale che è poco al di sopra dell’8 percento. È record anche di guarigioni, 1622 in sole 24 ore. Nella provincia di Bari i nuovi casi sono 272, in quella di Foggia 121, nella Bat 82. Nel tarantino i nuovi casi non 246, nel leccese 163, nel brindisino 97. Ci sono ancora 9 casi di residenti fuori regione, altri 5 casi la cui residenza non è nota.

Le note dolenti sono sul fronte dei ricoveri che aumentano di 34 unità, per complessivi 1583 pazienti, e ancor di più sul fronte dei decessi. Ne sono stati registrati 30, di cui 11 nel barese, 4 nella Bat, 1 nel brindisino, 6 nel foggiano, 2 nel leccese e 6 nel tarantino.