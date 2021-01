Oltre 3mila decessi, 32 nelle ultime 24 ore, e 1057 guariti in un solo giorno

Sostanzialmente la percentuale dei nuovi casi di contagio in Puglia non cambia da qualche giorno. Rimane alta, rispetto alla media nazionale, ma stabile. Si aggira infatti intorno al 10 percento, frutto dei 3.949 test processati e dei 401 casi rilevati. Pochi test, come per ogni fine settimana che fanno registrare 130 casi in provincia di Bari, qualcuno in più, 135, in provincia di Foggia e 22 nella Bat. Scendendo al sud della Puglia i casi registrati sono 30 in provincia di Taranto, 64 in quella di Lecce e 21 nel brindisino. Un caso è riferito a un residente fuori regione, un altro caso è stato riattribuito.

È sempre alto il numero dei decessi, sono 32 nelle ultime 24 ore, di cui ben 16 nel barese, 4 nella Bat, 1 nel brindisino, 8 nel foggiano, 3 nel tarantino. Il numero complessivo dei decessi in Puglia ha ormai superato quota 3mila da inizio pandemia.

Sono 6 in meno rispetto a ieri i ricoveri riportati, per un totale di 1549 pazienti. Torna sopra mille, 1057 per l’esattezza, il numero dei guariti nell’ultimo rilevamento.