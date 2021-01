Sempre stabili i valori del contagio in Puglia, ma con meno guarigioni

Dagli 8.623 test sono risultati 954 nuovi positivi in Puglia, pari all’11 percento dei tamponi processati. Nella provincia di Bari i nuovi casi sono 333, in quella di Foggia 213, nella Bat 111. Tra le province meridionali della regione è sempre quella di Taranto a far registrare il numero di contagi più alto, 174 nelle ultime 24 ore, mentre nel brindisino i nuovi contagi sono 45 e nel leccese 75. Altri 3 casi rilevati sono relativi a contagiati la cui residenza non è nota. I decessi nelle ultime ore sono 14, di cui 6 nel barese, 2 nel brindisino, 3 nel foggiano e 3 nel tarantino. Sale ancora il numero di ricoverati in ospedale, complessivamente sono 1.555, con 15 pazienti in più rispetto a ieri. Rallenta anche il numero delle guarigioni, 458 quelle registrate nell’ultima giornata.