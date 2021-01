Allerta meteo: pioggia e forte vento per le prossime ore

Giallo e arancione. Questa volta non sono le zone attribuite alle regioni per l’emergenza Covid, ma indicano l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale per le prossime 18-24 ore. Allerta gialla per le piogge previste che potranno avere anche carattere di temporale su tutta la regione, allerta arancione per il forte vento che spirerà dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca forte. Mareggiate lungo le coste più esposte. Le temperature minime sono in calo, 6 gradi quelli previsti, le massime saranno sostanzialmente uguali a quelle delle 24 ore precedenti.