La Puglia rimane «arancione»

Da quanto si apprende dalla cabina di regia istituita presso il Ministero della Salute, l’indice di trasmissibilità del Covid 19, dopo 5 settimane di costante crescita, è in lieve calo. Secondo il rapporto reso pubblico, la media nazionale Rt, nei giorni compresi dal 3 al 12 gennaio, si è attestato allo 0,97 con un tasso di incidenza che è lievemente superiore a 145 ogni 100mila abitanti. Sono i parametri principali secondo cui vengono determinate le colorazioni delle regioni e quindi le maggiori o minori restrizioni per contrastare la pandemia. Parametri che non sono stati raggiunti dalla Puglia, che rimane «arancione», come ha firmato nel suo decreto il Ministro Roberto Speranza. Secondo il monitoraggio settimanale, relativo alla settimana tra l’11 e il 17 gennaio, l’Rt rilevato è a 1,1. Quindi appena superiore a quella soglia indicata per una colorazione con restrizioni più morbide della zona, e per il tasso di incidenza che è di 185 per 100mila abitanti.

La Puglia perciò rimane compatibile con lo scenario di tipo 2, cioè a rischio moderato/alto, per il trend settimanale che presenta ancora numeri alti, anche se stabili. A incidere negativamente sui parametri è soprattutto la provincia di Bari, che quotidianamente fa registrare il numero più alto di nuovi casi. E poi le terapie intensive, che seppur alleggerite rispetto a qualche settimana fa, contano ancora 159 pazienti costretti alla respirazione forzata con 14 nuovi ingressi in una sola giornata. Per una percentuale che arriva al 33 percento, tre punti percentuali in più rispetto alla soglia considerato critica.