Stabile la percentuale del contagio in Puglia, migliorano gli altri parametri

A fronte della percentuale tra test processati, 9.887 e nuovi casi positivi, in Puglia ne sono stati rilevati 1.018, che fanno rimanere il tasso di positività al 10 percento circa, gli altri indicatori sulla pandemia appaiono in costante miglioramento. Continua infatti ad essere più alto il numero dei guariti, 1.223, rispetto ai nuovi contagi.



Nel dettaglio, il bollettino regionale riporta di 370 nuovi contagi in provincia di Bari, 148 nella provincia di Foggia altrettanti nella Bat. Nel tarantino i nuovi casi sono 190, mentre nel leccese sono 109 e nel brindisino 51. Altri due casi sono riferiti a residenti fuori regione.



È però sempre alto il numero dei decessi, 31 complessivamente, di cui 9 nel barese, 7 in Capitanata, 8 nel leccese e 7 nel tarantino. sul fronte dei ricoveri in ospedale si registrano 13 ingressi in meno rispetto a ieri, per un totale di 1480 pazienti. Nelle terapie intensive, il dato è quello riportato ieri dal bollettino del Ministero della Salute, il numero dei pazienti ricoverati è sceso a 151, ma ci sono stati 15 nuovi ingressi.