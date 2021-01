Stabile la percentuale dei nuovi positivi, un balzo in avanti per i guariti

Non si discostano molto i numeri odierni rispetto a quelli delle 24 ore precedenti sul fronte del contagio da Covid 19. Un leggero rialzo nei nuovi casi, 1.275 su 11.524 test, ma un deciso balzo in avanti per le guarigioni che arrivano a 1566 in una giornata. I nuovi contagi nella provincia di Bari sono stati 478, in quella di Foggia 294. Decisamente meglio nella Bat che fa registrare 92 casi. Nelle province meridionali pugliesi è sempre Taranto a far registrare il numero più alto di nuovi casi, 207, mentre nel brindisino i contagi sono 63 e nel leccese 138. Un ultimo caso è stato riattribuito. Ancora 26 i decessi registrati, 12 nel barese, 3 nella Bat, 1 nel brindisino, 1 nel foggiano, 3 nel leccese e 6 nel tarantino. Complessivamente in Puglia il numero degli attualmente positivi è di 54.784 persone. Di queste 1497 sono ricoverate in ospedale, una in meno rispetto a ieri.