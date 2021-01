Opa Opa e Decathlon insieme per lo sport e la tutela dell’ambiente

Un marchio internazionale sposa una realtà imprenditoriale e associativa di Giovinazzo. Succede tra la sede barese di «Decathlon» e la «Opa Opa on the beach», che ha sede sul lungomare Aeronautica Militare, che ha riservato un proprio angolo per la vendita di attrezzature sportive, naturalmente quelle dedicate alle attività natatorie. Il «matrimonio» è stato reso possibile grasie alla riqualificazione non solo strutturale di quel tratto di costa giovinazzese, a ridosso del centro storico, ma anche alla promozione ambientale e sportiva su cui «Opa Opa» ha putato. Serf, immersioni, pesca sportiva, o più semplicemente il nuoto, da praticare in un specchio di mare più che suggestivo, con a fare da quinta, le mura aragonesi. Proprio la promozione di quell’angolo di costa ha consentito di acquisire l’importante risultato per «Opa Opa» di diventare fiduciari di Decathlon. «Cavalcando il nostro senso aziendale "Essere utili alle persone e al pianeta" - ha dichiarato il vicedirettore della sede barese del marchi internazionale - abbiamo deciso, tramite un'iniziativa locale di partnership, di sostenere il progetto imprenditoriale "Opa Opa" che si prefigge come obiettivo il recupero di un tratto di costa a Giovinazzo soprattutto con l'esaltazione dei valori dello sport e della tutela ambientale. Sposando a pieno la nostra mission "Rendere durevolmente accessibili il piacere e i benefici dello sport", non possiamo che essere al fianco di 2Opa Opa on the beach”, mettendo a disposizione della cittadinanza e dei fruitori di quel tratto di spiaggia i nostri prodotti sportivi all'interno dei loro locali. Garantiremo inoltre il nostro costante sostegno alle campagne di cleanup e promozione dello sport». «Siamo orgogliosi che un grande marchio internazionale abbia scelto Opa Opa e, dunque, Giovinazzo – ha dichiarato Luca Duri di Opa Opa - E' la prova che si può fare impresa in armonia con le bellezze del territorio, rivalutandole e rendendole fruibili a tutti e puntando su valori sani come lo sport e lo stare bene insieme. Questa è stata la nostra missione sin da quando abbiamo deciso di collaborare anche con il Nucleo SUB Molfetta (sez. Giovinazzo), nella loro meritoria attività di tutela e conoscenza della risorsa mare e con Gigi Foglio, noto campione giovinazzese di pallanuoto, per far avvicinare tutti anche i più piccini alla realtà sportiva in acqua. Non possiamo che essere grati alle Istituzioni, ed in particolare all’Arma dei Carabinieri, alla locale Capitaneria di Porto ed alla Polizia Municipale, che hanno inteso tutelare e sorvegliare la sicurezza di quel tratto di costa. Continuate a seguirci – è l’appello - e a sostenerci per i nuovi progetti che ci attendono».