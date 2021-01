Più guariti e meno contagi nel bollettino della Regione

Risale di qualche punto il tasso del contagio in Puglia, raggiunge il 10 percento, ma il numero dei guariti supera quello dei nuovi casi. Sono stati 11.485 i test processati e 1.159 i casi rilevati nelle ultime 24 ore. Di questi 470 sono nell’area metropolitana di Bari, 119 in Capitanata, e 108 nella Bat. In provincia di Taranto i nuovi casi riportati sono 286, nel brindisino 72 e nel leccese 104. Un altro caso è riferito a un residente fuori regione, un ulteriore caso è stato riattribuito. I decessi sono tornati a salire, se ne sono contati 25, di cui 5 nella provincia di Bari, 1 nella Bat, un altro nel brindisino, ben 12 nella provincia di Foggia, 2 nel leccese e 4 nel tarantino. Rispetto a ieri ci sono 2 ricoveri in più, il che fa salire il numero complessivo dei pazienti costretti a ricorrere alle cure ospedaliere a 1.498. La buona notizia è per i 1.224 guariti nell’ultima giornata.