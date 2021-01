Pochi test e meno contagi, ma la percentuale è al 13 percento

Come sempre il bollettino regionale sull’andamento del Covid 19, il lunedì riporta di pochi tamponi, 3.065 questo il numero, e di conseguenza meno contagi registrati, 403 casi in tutta la Puglia. Dati che fanno salire la percentuale al 13 percento. Complice anche il numero dei nuovi positivi in provincia di Bari che sono 175 e nel foggiano che riporta 117 casi. «Solo» 14 i nuovi contagi nella Bat e 18 in provincia di Taranto. Nelle province salentine, i nuovi casi sono 62 nel leccese e 22 nel brindisino. Ancora 4 i casi di residenti fuori regione, un ulteriore contagio è stato riattribuito. Il dato che prescinde dai test processati è quello dei decessi, 26 nelle ultime 24 ore, di cui 13 nel barese, 2 nella Bat, 1 nel brindisino, 8 nel foggiano e 2 nel tarantino. Scende di 4 unità il numero dei ricoveri, sono 1541 complessivamente, il numero dei guariti è di 985 persone.