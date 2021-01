ISCRO, ammortizzatore sociale per i lavoratori autonomi

Tra le misure inserite nella legge di bilancio 2021 spicca l’Iscro, «Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa»

Tale sussidio emergenziale, finanziato con 70,4 milioni di euro, è di fatto un ammortizzatore sociale per i lavoratori autonomi, una sorta di cassa integrazione.

La Iscro potrà essere erogata dall’Inps, in via sperimentale, dal 2021 al 2023 agli iscritti alla Gestione Separata che siano titolari di partita Iva da almeno 4 anni, nell’anno precedente alla presentazione della domanda abbiano avuto un reddito di lavoro autonomi inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomi ottenuti nei tre anni precedenti, non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di reddito di cittadinanza e siano in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

Per richiedere la Iscro si deve presentare domanda online all’Inps: sarà l’istituto a versare gli importi entro il 31 ottobre degli anni in cui sarà sperimentata l’indennità: 2021, 2022 e 2023.

L’importo dell’indennità Iscro non potrà essere inferiore a 250 euro mensili, ma nemmeno superiore agli 800 euro mensili. Sarà pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate.

Chi riceverà l’indennità dovrà partecipare a corsi di formazione professionale gestiti dell’Anpal, con modalità ancora da definire. La chiusura della partita Iva fa decadere anche il diritto alla Iscro.

Non potranno richiedere la Iscro gli scritti agli ordini professionali, nonostante rappresentino una parte essenziale del comparto autonomo e stiano subendo la crisi quanto gli altri lavoratori indipendenti.