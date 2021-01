Altri 908 nuovi casi in Puglia

Dai 7.572 test, in Puglia sono risultati 908 nuovi casi di coronavirus. Quasi la metà, 411 cosi in provincia di Bari. Nel foggiano i contagi riportati nelle ultime 24 ore sono 193, nella Bat 81. Nelle province meridionali della Puglia è il leccese a far segnare il numero maggiore di nuovi casi, 100, mentre nel tarantino sono 65 e nella provincia di Brindisi 42. C’è poi un ulteriore caso relativo a un contagiato la cui residenza non è nota. Sono stati registrati 25 decessi, ripartiti tra l’area metropolitano di Bari, 5, nella Bat 3, nel brindisino 3, nella Capitanata 9, nel tarantino 4 e un residente fuori regione. Il bollettino regionale riporta dell’aumento di 16 pazienti ricoverati in ospedale per un totale di 1545 pazienti, mentre i guariti nelle ultime 24 ore è di 746 persone.