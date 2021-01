Cominciano da oggi i richiami per la seconda dose del vaccino

L’altro bollettino del dipartimento di prevenzione, riporta che in Puglia è stato somministrato oltre il 73 percento delle dosi attualmente disponibili del vaccino Pfizer. Per un totale di 54.7832 dosi inoculate. Da domani inizierà anche il richiamo per i primi 505 operatori sanitari vaccinati il 27 dicembre scorso in occasione del «V day» europeo. A seguire saranno richiamati per la seconda dose tutti i medici e gli infermieri che hanno ricevuto la prima dose. Tra le due sedute di vaccinazione, come ha raccomandato l’Oms, l’organizzazione mondiale della sanità, devono passare 21 giorni. Se per il personale sanitario la campagna di vaccinazione appare a pieno ritmo, più a rilento sta andando quella per gli ospiti delle residenze protette. Ad essere vaccinati nelle Rsa sono stati 2.984 ospiti, su una potenziale platea di 22mila persone tra anziani e dipendenti.