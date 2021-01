Il Comune dedica un giardino a Giuseppe Tulipani, difensore dei diritti dei disabili

Quell’area verde a ridosso della chiesa dell’Immacolata che Giuseppe Tulipani aveva voluto trasformarlo in «biblioteca verde» e luogo dove praticare l’orto terapia, il Comune di Giovinazzo, con una cerimonia ufficiale, ha voluto dedicarlo al fondatore degli «Angeli della Vita», associazione che si occupa delle persone con disabilità. Deceduto lo scorso 28 marzo Tulipani, Pino come tutti lo chiamavano, da Cavaliere della Repubblica, è stato il primo garante regionale delle persone con disabilità. Con l’associazione da lui fondata, è stato promotore di numerosi progetti di inclusione sociale. «Questa targa è un omaggio alla sua persona e a tutto quello che fatto per il mondo della disabilità - ha detto il sindaco Tommaso Depalma - Il suo instancabile impegno è stato sempre mosso e supportato da una grandissima e ineguagliabile carica umana. La città di Giovinazzo ha ritenuto giusto dedicargli un luogo a lui particolarmente caro».

Il sindaco ha voluto ricordare anche Costantino Ciaravella, sindaco di San Nicandro Garganico, morto ieri a causa del Covid 19. «A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale di Giovinazzo – ha dichiarato Depalma - esprimo grande tristezza per la scomparsa del collega Ciavarella. Questi sono i sindaci, coloro che in silenzio si impegnano, spesso soffrono e cercano sempre di stare un passo avanti a tutti per aiutare la propria comunità, spesso mettendo da parte se stessi, i propri affetti e anche la propria salute. Costantino Ciavarella è stato un eroe dei nostri giorni più difficili e cupi, nella sua doppia veste di sindaco e di medico. Questa è l’Italia migliore che dovrebbe governare il Paese. Un abbraccio affettuoso e commosso a tutta la comunità di San Nicandro Garganico e alla famiglia Ciavarella».