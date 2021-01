Scende la percentuale dei positivi, ma il loro numero è sempre alto

Notizie in chiaroscuro quelle pubblicate oggi dal bollettino della Regione sull’andamento del covid 19 in Puglia. Scende al 10,5 percento la percentuale tra i test processati, 10.600, e i nuovi casi di contagio 1.123. Ma risale il numero dei ricoverati in ospedale, 7 in più rispetto a ieri, per complessivi 1.522 pazienti. Nel dettaglio i nuovi casi riportati sono 406 nella provincia di Bari, 217 in quella di Foggia e 100 nella Bat. Nelle province meridionali pugliesi i casi riportati sono 239 nel tarantino, 76 nel brindisino e 79 nel leccese. Altri 5 casi sono riferiti a persone la cui residenza non è nota, un ultimo caso è di un residente fuori regione. Sono 15 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 3 nel barese, 2 nella Bat, 3 nel brindisino, 3 nel foggiano e 4 nel tarantino.