Tasse: si pensa ad una nuova sospensione pe l’invio delle cartelle

E’ allo studio l’ipotesi di sospendere l’invio di ben 50 milioni di atti già pronti a partire almeno per altri due mesi, fino almeno al 31 marzo con l’ipotesi di un’ulteriore finestra fino al 30 aprile legandola alla nuova deadline dello stato di crisi sanitaria.

Nonostante la crisi politica in atto si pensa ad un piano almeno in due tempi: subito dunque un’ulteriore proroga, come anticipato, al 31 marzo o addirittura al 30 aprile per “allinearsi” alla data della nuova probabile estensione dello stato di emergenza. Poi un intervento per garantire la ripartenza delle notifiche in sicurezza.

E su questa «fase 2» le soluzioni ipotizzate sono diverse. Da un lato, c’è la possibilità di allungare i tempi di prescrizione per consentire di diluire nel tempo anche la notifica delle nuove cartelle datate 2021 che si andrebbero ad aggiungere a quelle 2020 non ancora consegnate, creando un effetto-ingorgo sugli uffici della riscossione e un contraccolpo pesantissimo su imprese, autonomi e cittadini.

Dall’altro, l’ipotesi di una nuova rottamazione con la possibilità di saldare le cartelle che verranno inviate con lo sconto di sanzioni e interessi.