Scende a poco più del 13 percento il contagio, ma il virus non accenna a fermarsi

Dai 9.450 test processati, sono risultati 1.295 casi positivi al Covid 19 con una percentuale che scende al 13,5 percento, ma che rimane più alta rispetto alla media nazionale. Nell’area metropolitana di Bari i nuovi casi di contagio riportati sono 453, poco meno di un terzo del totale pugliese. Nella provincia di Foggia i casi registrati sono 292, mentre nella Bat sono 130. Nel tarantino, che continua a far registrare i numeri più alti tra le province meridionali della Puglia, i nuovi casi sono 278. Nelle province di Lecce e Brindisi i contagi riportati sono rispettivamente 87 e 52. Altri 3 casi registrati sono attribuiti a persone al cui residenza non è nota. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 31 decessi, 10 nel barese, 2 nella Bat, 2 nel brindisino, 5 nel foggiano, 9 nel leccese e 3 nel tarantino. Scende ancora il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, 27 in meno rispetto a ieri, per complessivi 1.522 casi. Quasi mille, 977 per l’esattezza i guariti nell’ultima giornata.