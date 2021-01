Torna oltre il 16 percento il numero dei nuovi positivi, ma salgono le guarigioni

Nonostante la percentuale tra test processati e tamponi positivi sia salita al 16,5 percento, la situazione sulla diffusione del Covid 19 appare stabile, soprattutto per il numero di guariti che si avvicina molto a quello dei nuovi contagi in queste ultime 24 ore. I test per la ricerca del virus sono stati 9.191. I positivi registrati sono 1.524. a guarire sono stati in 1.443, un numero ben più alto rispetto non solo ai giorni precedenti, ma anche alle settimane trascorse. Rimane la provincia di Bari quella che fa registrare il numero più alto di nuovi casi, con 445 contagi, superata, e per la prima volta, dalla provincia di Taranto che di casi ne riporta 450. Nel foggiano, altra provincia duramente colpita dal coronavirus, i casi riportati sono 280, mentre nella Bat son 128. Nelle province salentine i nuovi contagi sono 138 nel leccese e 87 nel brindisino. Sono 3 i casi di residenti fuori regione, un ultimo caso è stato riattribuito. I decessi nelle ultime ore sono stati 24. Di questi 7 nel barese, 1 nella Bat, 8 nel foggiano e altri 8 nel tarantino. Gli ingressi in ospedale nell’ultima giornata riportano il segno meno, 22 che fanno scendere il ricoverati a 1.549.