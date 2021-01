Ancora 1082 casi in Puglia ma la percentuale sui tamponi scende

Scende al 10,5 percento il rapporto tra tamponi e casi positivi in Puglia. Dai 10.221 test processati, infatti, sono risultati 1.082 casi. Di questi 435 nella provincia di Bari, 118 nella provincia di Foggia e 217 nella Bat. Nelle province meridionali pugliesi i casi riscontrati sono 110 in provincia di Taranto, 104 in quella di Lecce e 92 nel brindisino. Altri 5 casi sono di residenti fuori regione, un ulteriore caso è riferito a una persona la cui residenza non è nota. Scende considerevolmente rispetto a ieri il numero dei decessi, sono 15 quelli che il bollettino regionale riporta. Nel dettaglio sono 5 nel barese, 3 nella Bat, 1 nel brindisino, 3 nel foggiano, 1 nel leccese e 2 nel tarantino. Ancora 9 ingressi in ospedale per un totale di 1571 pazienti, mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono 739.