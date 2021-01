L’Arac Giovinazzo punto di riferimento per il rilancio economico della città

L’Arac, l’associazione dei commercianti ristoratori e albergatori di Giovinazzo si propone quel punto di riferimento per «entrare» nelle normative utili al rilancio economico della città. Lo fa anche «spulciando» quelli che sono i provvedimenti di legge utili a quanti intendano investire in attività autonome, o che vogliano assumere personale per ampliare il proprio raggio d’azione. E per questo sottolinea quelle che sono le novità introdotte dalla nuova legge di bilancio in tema di sgravi contributivi e incentivi proprio rivolti all’apertura di nuove attività commerciali. Sono numerose le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021 in tema di sgravi contributivi e incentivi all'apertura di nuove attività commerciali.

«Il testo della legge di Bilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale – si legge in una nota dell’Arac - prevede un esonero contributivo totale per 48 mesi nel limite di 6000 euro annui per le nuove assunzioni di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età, per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni del Mezzogiorno. Per le stesse regioni è prorogata la decontribuzione Sud al 30% fino al 2025 ed scalare fino al 2029. Al sostegno all'occupazione femminile si affianca nella manovra un Fondo per l'imprenditoria femminile per la concessione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e altri incentivi alle imprese condotte da donne. Elevata poi a 55 anni l'età massima per usufruire della misura Resto al Sud volta alla costituzione di nuove imprese nelle regioni del mezzogiorno con il 50% del contributo a fondo perduto».

Sono misure che possono rappresentare la svolta per i sud e più in particolare per Giovinazzo? L’Arac ci crede e mette a disposizione un indirizzo di posta elettronica, aracgiovinazzo@libero.it. Dove scrivere per poter avere tutte le informazioni «utili alla creazione ed allo sviluppo dell'attività d'impresa nella nostra città».