Scende la percentuale del contagio ma c’è un nuovo picco di decessi

Scende al 12 percento il rapporto tra i test processati e i nuovi casi di Covid 19, ma c’è da registrare un nuovo picco di decessi, 42 nelle ultime 24 ore. Dai 10.458 tamponi effettuati sono risultati 1.261 contagiati. Di questi 398 sono nell’area metropolitana di Bari, 299 nella provincia di Foggia e 151 nella Bat. Andando nel sud della Puglia i nuovi casi riportati sono 232 nella provincia di Taranto, 82 in quella di Lecce, 96 nel brindisino. Altri due casi sono attribuiti a residenti fuori regione, un ulteriore contagio riguarda una persona la cui residenza non è nota. Sul fronte dei decessi sono riportate 22 vittime nel barese, 1 nella Bat, 3 nel brindisino, 8 nel foggiano e altrettanti nel tarantino. Ha ripreso a salire, seppur lentamente, il numero dei ricoverati in ospedale, 5 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.562 pazienti. Rimane consistente il numero dei guariti, sono 902 nell’ultima giornata. Attualmente i contagiati pugliesi sono 55.250. un numero alto, anche se più della metà non presenta sintomi, a guarire da inizio pandemia sono stati 45.506 persone. Complessivamente, a contrarre il virus da marzo ad oggi, sono stati 103.420 pugliesi.