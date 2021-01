Dimezzati i test, dimezzati i nuovi contagi, l’allerta è sempre alta

Ancora 622 nuovi casi di Covid 19. Numeri dimezzati rispetto a ieri ma dimezzati, 3.577, sono anche i tamponi processati. Dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione rimane sempre la provincia di Bari la più colpita dal virus con i suoi 228 casi rilevati nelle ultime 24 ore. Non va meglio nella provincia di Foggia, che fa registrare 146 contagi, e nella Bat che ne conta 106. La provincia di Taranto, colpita anch’essa pesantemente dal contagio i nuovi casi sono «solo» 18, mentre nelle province salentine i casi registrati sono rispettivamente 84 nel leccese e 39 nel brindisino. Un altro caso registrato in Puglia è riferito a un residente fuori regione. Rimane sempre alto il numero dei decessi, sono 26 in tutta la regione, di cui 8 nel barese, 2 nella Bat, 1 nel brindisino, 10 nel foggiano, 4 nel leccese e 1 nel tarantino. Torna a crescere anche il numero dei ricoveri in ospedale, sono 17 in più rispetto a ieri per complessivi 1.557 pazienti. I guariti dal coronavirus in giornata sono 942.